Raggi, sottosegretario? No c'è sindaco

ROMA, 12 SET - "Sto facendo un lavoro molto puntuale sui poteri speciali di Roma Capitale. Credo che Roma Capitale debba dialogare direttamente con il premier e con i ministri. Quindi, non vedo assolutamente nessun tipo di sottosegretario, a meno che non vogliate considerare e nominare il sindaco della Capitale come sottosegretario". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi aggiungendo: "E' necessario che la Capitale venga trattata da Capitale come accade in tutte le altre nazioni del mondo. Non trovo che questa sia una soluzione praticabile". La sindaca ha anche aggiunto che "a breve" incontrerà il premier Giuseppe Conte. "Chiaramente - ha sottolineato - incontrerò tutti i ministri e sicuramente il ministro dell'Ambiente, che è stato riconfermato, sarà uno degli appuntamenti in programma, senza dubbio". L'incontro dovrebbe affrontare il delicato tema dei rifiuti di Roma.