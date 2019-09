Guasti scale mobili: manomissioni

ROMA, 12 SET - Dalle indagini condotte dopo l'incidente sulla scala mobile della stazione Repubblica a Roma, avvenuto nell'ottobre 2018, sarebbe emersa "la mancata effettuazione delle manutenzioni, ovvero la loro incompleta esecuzione, oltre che, in alcuni casi, la dolosa manomissione di dispositivi di sicurezza degli impianti di traslazione". Ciò , osservano gli inquirenti, ha reso "conseguentemente concreto lo stato di pericolo per l'incolumità pubblica in relazione a svariate stazioni della metropolitana della Capitale".