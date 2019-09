Fermo presunti scafisti sbarco Calabria

CROTONE, 12 SET - Personale della Squadra mobile e della Guardia di finanza di Crotone ha eseguito un fermo nei confronti di due cittadini ucraini, S.O., di 31 anni, e Y.O., di 26, ritenuti gli scafisti dello sbarco avvenuto nel porto della città lunedì scorso. Subito dopo lo sbarco di 39 uomini di nazionalità irachena, le indagini della Squadra mobile e della Sezione operativa navale di Crotone della Finanza si sono concentrate sui due ucraini, soprattutto per il fatto che erano gli unici di nazionalità diversa rispetto a quella dei migranti. Inoltre, nella tarda serata di martedì, è stata recuperata l'imbarcazione impiegata per lo sbarco consentendo agli investigatori di acquisire ulteriori elementi a carico dei due che, insieme alle testimonianze di alcuni migranti, hanno permesso di giungere al provvedimento di fermo.