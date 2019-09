Liguria: Toti a Roma, polemica Consiglio

GENOVA, 12 SET - Polemiche in consiglio regionale, il primo dopo la pausa estiva, per l'assenza del presidente della Liguria Giovanni Toti "per impegni istituzionali" a Roma. Le opposizioni hanno fatto notare che Toti a Roma ha rilasciato interviste televisive e partecipato alla conferenza stampa dei cinque deputati che entrano nel suo movimento Cambiamo!, "attività non riconducibili a impegni istituzionali". Il presidente dell'assemblea Alessandro Piana ha precisato che "il presidente Toti attraverso una email nei giorni scorsi ha annunciato la sua assenza per motivi istituzionali delegando in sua vece l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone senza specificare nel dettaglio quali erano gli impegni". "Sarà mia cura chiedere quali sono stati gli impegni istituzionali del presidente per trasmetterli ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta. Faccio notare che gli impegni istituzionali a Roma potrebbero essere anche nel primo pomeriggio", ha aggiunto Piana.