Papa: Patto educativo, evento 14 maggio

CITTA' DEL VATICANO, 12 SET - Un evento per lanciare un "patto educativo" per l'ambiente e il clima: Papa Francesco invita in Vaticano, nell'Aula Paolo VI, istituzioni e studenti ad un grande appuntamento che si terrà il 14 maggio 2020. "Nell'Enciclica Laudato si' ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, affrontando insieme le sfide che ci interpellano. A distanza di qualche anno - dice il Papa nel Messaggio per il lancio del Patto Educativo - rinnovo l'invito a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente. Per questo scopo desidero promuovere un evento mondiale nella giornata del 14 maggio 2020, che avrà per tema 'Ricostruire il patto educativo globale': un incontro per ravvivare l'impegno per e con le giovani generazioni, rinnovando la passione per un'educazione più aperta ed inclusiva".