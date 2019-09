Salvini,Pd-M5s alleati?Facciano li sfido

ROMA, 12 SET - "L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La facciano. Questi nel nome della poltrona non conoscono vergogna". Matteo Salvini ha risposto così a una domanda sulla possibilità, avanzata da Dario Franceschini, che i due schieramenti si presentino insieme anche alle regionali. "Lo facciano anche in Umbria, li sfido" ha aggiunto il leader della Lega nel corso di un'iniziativa a Orvieto. In Umbria le elezioni regionali si terranno il 27 ottobre e il centrodestra si presenterà candidando come presidente Donatella Tesei