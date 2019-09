Furto d'auto a Foggia in 55 secondi

FOGGIA, 12 SET - È diventato virale il video del furto-lampo di un'auto avvenuto qualche giorno fa nel parcheggio di un centro commerciale della zona industriale di Foggia. I due malviventi sono stati immortalati dalle telecamere di sicurezza dell'ipermercato mentre, in soli 55 secondi, riescono a forzare il finestrino di una berlina, a entrare e accendere il motore, portandola via. I ladri sono arrivati a bordo di un'auto quando l'orologio della videocamera segna le 18:34 e 15 secondi. Uno dei due, travisato con felpa scura e cappellino, scende dal veicolo e, spranga in pugno, forza il finestrino. Poi manomette il quadro di accensione e, dopo aver messo in moto il mezzo, si mette alla guida del veicolo, per fuggire via seguendo il complice. Un colpo avvenuto in meno di un minuto mentre passano alcuni automobilisti.