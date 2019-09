Portano latte a senzatetto, multati

FOGGIA, 12 SET - Sono stati multati di 16,67 euro euro mentre portavano latte caldo, biscotti e coperte ai senza fissa dimora della stazione di Foggia. È accaduto ieri sera a sette volontari dell'associazione Fratelli della Stazione, perché erano lì senza titolo di viaggio. "Ieri sera io e altri nove volontari - racconta Emiliano Moccia - siamo entrati in stazione per incontrare chi ci aspetta ormai da 20 anni. Avevamo cioccolatini e latte caldo. Al primo binario vive da tempo una donna e, mentre le consegnavamo latte e viveri, due agenti Polfer hanno chiesto i documenti a tre nostri volontari: due indiani e un ragazzo che in passato ha avuto qualche piccolo problema con la giustizia, ma che sta finendo di scontare nella comunità di Emmaus a Foggia" e ha un permesso per l'associazione Sco di volontariato internazionale. I volontari hanno tentato di spiegare cosa stessero facendo al primo binario, ma "siamo stati multati perché per portare latte caldo e coperte a chi vive in stazione non abbiamo fatto il biglietto".