Spadafora, lo sport va valorizzato

ROMA, 11 SET - "Farò il possibile per valorizzare lo sport italiano. Sto entrando in contatto con una realtà che vivevo solo da tifoso e cittadino, voglio conoscere più a fondo questo mondo che unisce il paese, rende felici tantissimi giovani e ci rende orgogliosi come italiani, per valorizzarlo il più possibile". Così il neo ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intercettato da alcuni cronisti alla festa del nuoto 'Meravigliosi' a Roma. Tra le presenze istituzionali, anche l'ex sottosegretario Giorgetti e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con la quale è in ballo la candidatura di Roma per gli europei di nuoto del 2022. "Me ne stavano parlando il presidente Barelli e la sindaca Raggi, è una tenaglia a cui difficilmente riuscirò a sfuggire...', ha aggiunto il Ministro.