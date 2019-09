Salvini, da Conte solo chiacchiere

SPELLO (PERUGIA), 11 SET - "Le parole di Conte a Bruxelles? Chiacchiere. Ormai gli italiani ai suoi voltafaccia sono abituati": Matteo Salvini lo ha detto a margine di un'iniziativa della Lega a Spello per le regionali in Umbria. "E' passato nell'arco di qualche giorno dal Governo con la Lega a quello con la sinistra..." ha sottolineato il leader del Carroccio parlando del presidente del Consiglio. "Però - ha aggiunto - lo valuteremo dai fatti. E se i fatti sono bloccare la flat tax e quota 100 e riaprire i porti sono pessimi fatti". "So che il Governo Conte-Monti - ha detto ancora Salvini - è nato fra Parigi, Berlino e Bruxelles. E infatti oggi dove si trova? Dai suoi datori di lavoro a Bruxelles. Non so cosa ci sia dietro ma prendo atto che il Governo con la minor fiducia del popolo nella storia della Repubblica, nato da un tradimento, è più interessato ad ascoltare la Merkel e Macron che i cittadini italiani".