Ocean Viking, 'evacuare donna incinta'

ROMA, 11 SET - La Ocean Viking, gestita da Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee, ha inoltrato alle autorità marittime di Italia e Malta una richiesta di evacuazione medica per la donna incinta di nove mesi soccorsa l'8 settembre. Si tratta, spiegano, "di una misura precauzionale dettata dalla preoccupazione per potenziali complicanze che potrebbero insorgere durante un parto a bordo. La Ocean Viking ha virato verso nord per avvicinarsi alla possibile posizione dell'evacuazione e ridurre la distanza che verrebbe percorsa in elicottero per portare la donna in un ospedale a terra.