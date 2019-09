Eutanasia: Casellati, risposte su valori

ROMA, 11 SET - "Per salvaguardare appieno la dignità del vivere e del morire, occorre favorire occasioni di confronto, come quella odierna, in cui elaborare risposte non dettate dalle emozioni, ma maturate attraverso l'equilibrata ponderazione dei valori e dei principi coinvolti. Valori che esaltano la centralità dell'individuo e delle relazioni affettive che contribuiscono a definire il significato stesso della sua esistenza". E' quanto si legge nel messaggio di saluto inviato dal presidente del Senato Elisabetta Casellati al convegno della Cei su eutanasia e suicidio assistito, in programma a Roma. "Una riflessione che richiama anche le istituzioni alle proprie responsabilità - ha aggiunto - come la necessità di approfondire un quadro normativo in grado di dare risposte e certezze".