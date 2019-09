Tratta e violenza sessuale, arrestata

PARMA, 11 SET - Due ragazze costrette a prostituirsi e la più giovane, minorenne, anche violentata. Per questo una 42enne nigeriana è stata arrestata dalla Squadra Mobile di Parma, per tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e anche concorso in violenza sessuale. In manette è finita Rose Aghariaha Ekundayo, considerata la 'madame' che avrebbe costretto le due ragazze a finire sulla strada. Complice un 43enne, sempre nigeriano, ancora ricercato: è lui che avrebbe commesso gli abusi sessuali. Indagati per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio nazionale altri due connazionali, lei 41 anni, lui 53, entrambi residenti a Parma. L'indagine, coordinata dai sostituti procuratori della Procura distrettuale antimafia di Bologna Stefano Orsi e Michele Martorelli è scattata nel dicembre 2017 dopo la denuncia ai servizi sociali di una delle due ragazze, oggi diciannovenne.