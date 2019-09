Fondi a 11 progetti imprese 'cratere'

ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 11 SET - Dall'ampliamento di un azienda di apicultura al miglioramento dei servizi per i clienti del B&b; dall'aumento di produzione di olive ascolane di una macelleria a una nuova cucina per un bar; dal servizio assistenza anziani messo in piedi da una cooperativa sociale all'ampliamento di spazi in un allevamento di oche. Sono obiettivi che alcuni imprenditori del 'cratere' nelle province di Ascoli Piceno e Rieti realizzeranno grazie ai fondi consegnati dalla Fondazione La Stampa-Specchio dei tempi, con il contributo economico di Reale Mutua e Reale Immobili. Titolari di imprese agricole, commerciali e artigianali di Accumoli e Amatrice si sono ritrovati ad Arquata del Tronto insieme a piccoli imprenditori locali, destinatari di fondi complessivi per 100 mila euro. Sono 11 i progetti premiati dalla Fondazione che ha consegnato una somma anche ai genitori di Maria Diana, unica bambina nata quest'anno ad Arquata e in suo nome è stato piantato un corbezzolo nel giardino della scuola.