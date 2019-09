Rintracciato evaso a Torino, era armato

TORINO, 11 SET - E' stato rintracciato e arrestato dai carabinieri, a Torino, Cristian De Bonis, il 40enne evaso la scorsa settimana dal carcere delle Vallette. L'uomo, recluso per furto e rapina con fine pena nel 2021, era in regime di semilibertà e giovedì scorso non aveva fatto rientro dal lavoro. I militari dell'Arma lo hanno sorpreso in un bar alla periferia nord del capoluogo piemontese con una pistola in tasca. L'arma, con matricola abrasa, aveva un caricatore con quindici proiettili. Nel timore che potesse usare l'arma, una calibro 7.65, per fermarlo i militari hanno atteso che uscisse dal bar e, salito sul motorino, fosse in una zona poco affollata. All'uomo i carabinieri hanno anche sequestrato un microcellulare e 875 euro in contanti.