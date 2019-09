Conte, ridurre debito con la crescita

BRUXELLES, 11 SET - "Il nostro obiettivo è la riduzione del debito, non stiamo dicendo che non vogliamo i conti in ordine ma lo vogliamo fare attraverso una crescita ragionata e investimenti produttivi": lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Bruxelles. "Consentiteci di realizzare questi investimenti e per un po' di tempo lasciateci realizzare questo progetto", ha detto Conte riassumendo il contenuto del suo confronto con i vertici delle istituzioni Ue.