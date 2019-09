Regionali: Marcucci, confronto con M5s

ROMA, 11 SET - "Il confronto con i Cinque Stelle in vista delle regionali credo che debba dipendere dai programmi su base locale. Ci sarà una valutazione. Il Pd, e credo anche il Movimento Cinque Stelle, sbaglierebbero a dare diktat in una direzione o in un'altra". Lo afferma il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, incontrando la stampa estera.