Conte,Gentiloni commissario tutta Italia

ROMA, 10 SET - "La neo presidente Ursula von der Leyen riconosce all'Italia il portafoglio più forte che c'è. La polemica politica e le logomachie sono intense e vivaci, ma vi invito a considerare il commissario come colui che rappresenterà l'Italia intera. Lo farà per cinque anni, sarà un importante presidio non per la maggioranza di turno". Così il premier Giuseppe Conte nella replica in Senato.