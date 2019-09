Governo, Fraccaro: "Conteranno i fatti"

ROMA, 10 SET - "Come prevede la Costituzione oggi il Governo sta chiedendo la fiducia al Parlamento, ma poi andrà meritata e onorata ogni giorno con disciplina e onore. Nei prossimi mesi non conteranno gli annunci e i proclami: conteranno solamente i fatti e su questo saremo giudicati". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro. "C'è grande entusiasmo da parte nostra - aggiunge - per realizzare tutti gli ambiziosi punti del programma, a partire da una rivoluzione verde non più rinviabile. Siamo pronti a dare il massimo per il Paese e non ci risparmieremo. Voglio ringraziare di cuore tutti i ministri del m5s uscenti, Alberto Bonisoli, Barbara Lezzi, Giulia Grillo, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta per il loro decisivo contribuito nel realizzare risultati straordinari in questi 14 mesi. È stato un privilegio - conclude Fraccaro - sedere in Consiglio dei Ministri al loro fianco".