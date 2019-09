Governo: Cattaneo, voto sì a fiducia

ROMA, 10 SET - La senatrice a vita Elena Cattaneo ha annunciato in aula del Senato il suo sì alla fiducia al governo Conte bis, sottolineando come nel programma l'istruzione e la ricerca tornano centrali. Cattaneo ha precisato che "il suo sì non è incondizionato" né "organico alla maggioranza" ma dipenderà dal merito dei provvedimenti.