Esercitazione dell'Aeronautica militare

PERUGIA, 9 SET - Ha preso il via e proseguirà fino a venerdì 13 settembre, a Foligno, la dodicesima edizione dell'esercitazione "Grifone", il più importante e complesso evento addestrativo dell'Aeronautica militare nel campo della ricerca e soccorso aereo, organizzato e condotto in collaborazione con il Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico (Cnsas). A questa edizione, che si svolge all'aeroporto civile di Foligno in collaborazione con l'Aeroclub della cittadina umbra, partecipano 13 aeromobili e 27 squadre di ricerca e soccorso a terra, appartenenti a Reparti di volo delle Forze armate italiane, Corpi armati dello Stato ed altri enti ed amministrazioni italiane e straniere che aderiscono all'accordo internazionale "Sar.med.occ." (Search And Rescue Mediterraneo Occidentale).