Fmi: Georgieva unica in corsa per dg

ROMA, 9 SET - Il Fondo monetario internazionale "considererà la nomina di Kristalina Georgieva per la posizione di direttore generale": lo si legge in una nota dell'istituzione di Washington. Venerdì è scaduto il termine per la presentazione delle candidature a succedere al posto di Christine Lagarde (che da novembre sarà presidente della Bce) e la candidata bulgara, ora Ceo ad interim della Banca Mondiale, è rimasta l'unica a confermare la volontà di guidare l'Fmi.