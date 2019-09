Bagarre alla Camera durante interventi

ROMA, 9 SET - Bagarre in un'aula semideserta alla Camera quando il presidente dell'Aula Ettore Rosato ha tolto la parola, dopo averlo ripetutamente avvertito, al capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida per aver largamente superato il tempo del suo intervento. A Lollobrigida è stato spento il microfono tra le proteste del suo gruppo, unico presente in forze al momento. Quando ha preso la parola Giuseppe Brescia del M5S i deputati di Fdi hanno iniziato a scandire il coro "Onestà onestà" e poi "Vergogna" ed "Elezioni elezioni". Poco più tardi Rosato ha espulso dall'aula Giovanni Donzelli (Fdi) per le "intemperanze" durante l'intervento di Giuseppe Brescia del M5S.