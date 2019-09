Sudan: giura il nuovo governo

IL CAIRO, 9 SET - Il nuovo governo del Sudan, il primo da quando l'ex dittatore Omar al-Bashir è stato deposto ad aprile in seguito a mesi di proteste, ha giurato davanti al giudice della più alta Corte del Paese. Il nuovo esecutivo è composto da 18 ministri, tra cui 4 donne, una responsabile del dicastero degli Esteri, Asmaa Abdalla, la prima volta nella storia del Paese. Il governo è frutto dell'accordo tra i militari e gli attivisti pro-democratici. Il neo premier, Abdalla Hamdok, sta ancora negoziando con le 'Forze per la libertà e il cambiamento' gli ultimi due ministeri rimasti vacanti. Sul fronte della giustizia, l'udienza del processo a carico di Bashir è stata aggiornata al 14 settembre. Nell'udienza di sabato, hanno deposto due testimoni a favore della difesa. I due hanno affermato che parte del denaro dato all'ex presidente dal principe saudita, e per il quale è sotto processo per corruzione e riciclaggio di denaro, sono stati donati da Bashir a un gruppo paramilitare, e non spesi per affari personali.