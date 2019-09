Concessioni e trivelle: Conte, si cambia

ROMA, 9 SET - "Renderemo più efficiente e razionale il sistema delle concessioni operando una progressiva e inesorabile revisione di tutto il sistema. Quanto al tema di concessioni autostradali avviato a seguito del crollo del ponte Morandi, porteremo a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati, avendo quale obiettivo esclusivo la tutela dell'interesse pubblico e la memoria delle 43 vittime, una tragedia che rimarrà una pagina indelebile della nostra storia patria". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera. Parole che hanno ricevuto applausi convinti dai banchi del M5S mentre quelli arrivati dai banchi del Pd sono risultati meno unanimi e decisi. "Siamo determinati - prosegue Conte - a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi l'irresponsabilità di far tornare il Paese indietro, dovrà farlo modificando questa norma di legge".