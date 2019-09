Mauritius, in 100 mila a messa del Papa

PORT LOUIS (MAURITIUS), 9 SET - Sono circa 100 mila persone alla messa di papa Francesco a Port Louis. 'Non lasciamoci rubare il volto giovane della Chiesa e della societa'! Non permettiamo ai mercanti di morte di rubare le primizie di questa terra! I nostri giovani sentono di non avere voce perche' sono immersi nella precarieta''. E' il monito lanciato da papa Francesco. 'Ma com'e' duro constatare che, nonostante la crescita economica che il vostro Paese ha avuto negli ultimi decenni, sono i giovani a soffrire di piu' - ha denunciato il Papa -, sono loro a risentire maggiormente della disoccupazione che non solo provoca un futuro incerto, ma inoltre toglie ad essi la possibilita' di sentirsi protagonisti della loro storia comune'. 'Futuro incerto - ha aggiunto - che li spinge fuori strada e li costringe a scrivere la loro vita ai margini, lasciandoli vulnerabili e quasi senza punti di riferimento davanti alle nuove forme di schiavitu' di questo secolo XXI. I nostri giovani, sono la nostra prima missione!'.