Navalny: 'Voto intelligente un successo'

MOSCA, 9 SET - "Questo è un risultato fantastico del 'voto intelligente': abbiamo combattuto insieme, grazie a tutti per il vostro contributo". E' la lettura di Alexey Navalny delle elezioni locali a Mosca, affidata a Twitter. Lo 'smart vote' prevedeva di votare in ogni collegio il candidato che più aveva chance di battere quelli di Russia Unita in base ai big data. Secondo Navalny il partito di Putin avrebbe perso in 24 collegi su 45 ma che, "grazie ai brogli quattro candidati sono riusciti a rubare l'elezione".