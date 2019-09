Sciopero piloti British Airways

ROMA, 8 SET - Quasi il 100% dei voli della British Airways sono stati annullati in seguito allo sciopero, oggi e domani, dei suoi 4.300 piloti. Lo riportano i media britannici. L'agitazione, scattata alla mezzanotte di oggi e promossa dal sindacato autonomo di categoria Balpa, è la conseguenza del mancato accordo - finora - in una lunga vertenza sui salari. I piloti della Balpa hanno respinto l'offerta di aumenti dell'11,5% in 3 anni, ritenendolo inadeguato rispetto all'impennata dei profitti messa a segno dalla compagnia dopo il superamento della crisi degli anni scorsi.