"Leclerc sarebbe piaciuto a mio padre"

MONZA, 08 SET - "Leclerc a mio padre sarebbe piaciuto moltissimo". E' l'opinione di Piero Ferrari, figlio di Enzo, fondatore della scuderia di Maranello, su Charles Leclerc, trionfatore a Monza. "E' stato bravissimo - ammette Piero Ferrari a Sky -, non poteva fare meglio. Noi avevamo un sacco di pressione dai box ma lui sa come comportarsi. E' bello vedere un giovane che alla prima stagione in Ferrari riesce a vincere".