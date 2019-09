Afghanistan: talebani, Usa pagheranno

ROMA, 8 SET - Gli Stati Uniti pagheranno un prezzo: lo afferma una nota pubblicata online dall'Emirato islamico in Afganistan, i talebani, in un comunicato di risposta al presidente Usa Donald Trump, che ha annunciato la cancellazione di incontri segreti con gli insorti e i responsabili del governo afghano per arrivare a una intesa di pace. "Arriveranno molti terroristi, gli Usa perderanno credibilità e diverrà più visibile la loro posizione contro la pace", recita il testo.