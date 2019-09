Autonomia, Fontana:scuola o nostra legge

CERNOBBIO (COMO), 8 SET - Se alla Lombardia non sarà concesse la competenza sulla scuola, la Regione è pronta a varare una sua legge. Il governatore Attilio Fontana lo ha sottolineato con i giornalisti al margine del forum di Cernobbio. "La scuola credo non potrebbero non considerarla tenuto conto che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che già dichiara che le Regioni possono organizzare una parte di questa materia. Se dovessero dire di no faremo una legge nel rispetto di quella sentenza della corte costituzionale". Non ottenere l'autonomia su scuola e sanità è una cosa che "la Lombardia non può accettare" ha chiosato Fontana. "La sanità - ha aggiunto - è uno degli animi in cui notiamo le maggiori difficoltà a proseguire". "Sulla scuola non mi accontenterei del modello emiliano. Loro vogliono solo la formazione, ma dato che noi quest'anno abbiamo quasi 14mila cattedre vuote vorremmo dare il nostro contributo per fare in modo che dall'anno venturo i nostri ragazzi non abbiano queste difficoltà".