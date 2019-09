Spari a Crotone,deceduta vittima agguato

(ANSA) CROTONE 8 SET - E' deceduto all'ospedale di Crotone, Giovanni Tersigni, 36 anni, vittima di un agguato nella serata di ieri nel centro storico di Crotone. Tersigni, poco dopo le 19 di sabato, era stato fatto oggetto di colpi di arma da fuoco nella zona conosciuta come 'ferriata' nei vicoli del centro storico. La vittima è stata portata subito al Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone dove, però, è deceduto nella notte. La Squadra Mobile sta indagando per capire i motivi dell'agguato ed identificare gli autori. Non sarà facile considerato che nel centro storico manca la videosorveglianza che pure era stata promessa dopo l'omicidio di Giuseppe Parretta avvenuto nel gennaio del 2018.