Esptein: lascia direttore Mit Media Lab

WASHINGTON, 7 SET - Joichi Ito, il direttore del prestigioso Media Lab del Mit di Boston si e' dimesso in seguito alle polemiche sulle donazioni ricevute Da Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di gestire un giro di prostituzione minorile, suicidatosi in carcere a New York. Ito aveva ammesso di aver accettato 525 mila dollari per il laboratorio e oltre un milione per il suo fondo di investimento da Epstein, nonostante questi fosse coinvolto dallo scandalo degli abusi sessuali su minorenni.