A Milano prima scuola per Asperger

MILANO, 7 SET - A Milano è stata inaugurata la prima scuola post diploma in Italia dedicata ai ragazzi con la sindrome di Asperger, quella di cui soffre anche l'ambientalista Greta Thunberg. 'Scuola Futuro Lavoro', che prenderà il via ad ottobre, offre sei corsi post diploma che hanno l'obiettivo di preparare i ragazzi e le ragazze alla "rivoluzione digitale", come hanno spiegato i promotori. Sono sei i corsi a disposizione: Graphic design, video making, web design, game design, It per l'industria 4.0, digital fabrication. In tutto sono 72 i posti disponibili per quella che è stata definita come una realtà "ponte verso il mondo del lavoro - come ha spiegato Massimo Montini, presidente della Fondazione Un futuro per l'Asperger - per questi ragazzi. Non prepareremo solo i ragazzi ma anche le aziende per accoglierli nel modo giusto".