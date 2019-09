Bucci, 25/9 alzato il primo impalcato

GENOVA, 7 SET - Sarà montato probabilmente il 25 settembre il primo pezzo di impalcato del nuovo ponte di Genova tra le pile 9 e 8. Lo ha detto il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stamani a Palazzo Tursi a margine della conferenza stampa sul rimpasto di Giunta. Bucci definisce il 25 settembre la 'best option'. "Il trasporto eccezionale ha impiegato solo due ore e mezzo, un grande vantaggio perché ci consentirà di diminuire le notti in cui bisogna tenere chiuse le strade per consentire i trasporti eccezionali dell'impalcato - ha detto Bucci -. Pensavamo di riuscire a fare solo un transito a notte, invece ne faremo molti di più. Andremo tutti a vedere il primo pezzo di impalcato alzarsi, magari invitiamo il presidente del Consiglio e il nuovo Governo".