De Rebotti, proposta civica con Pd e M5s

NARNI (TERNI), 7 SET - Dall'Umbria parta una "proposta civica che sappia includere ed allargare al massimo il campo civico e politico", sostenuta da Pd e M5S insieme "ma ognuno cedendo una parte di sovranità": a chiederlo è il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti (Pd), presidente dell'Anci regionale, secondo il quale non ci sono "alternative comprensibili e coerenti" a questa ipotesi. "Con una settimana di lavoro, intenso - sottolinea il sindaco in una nota -, si è dato vita ad un programma condiviso per il governo nazionale, all'individuazione di un leader che in Umbria significherebbe un candidato presidente e ad una squadra che qui significherebbe liste qualificate e competitive. Non farlo in questa regione, in maniera chiara e trasparente e con coraggio e velocità, sarebbe un non senso, una resa anticipata ed immotivata al centro destra e per chi sta sperando nell'apertura di una fase diversa per il Paese e per la nostra regione".