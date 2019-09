Morto operaio in un cantiere nel Sannio

BENEVENTO, 7 SET - Tragedia sul lavoro, nel Beneventano. Un operaio di 57 anni di Paupisi (Benevento) è morto in un cantiere edile a Torrecuso dove è stato sepolto da terreno, mentre era impegnato in lavori di scavo per la realizzazione di una fognatura. Inutili sono stati i soccorsi. Indagini sono in corso.