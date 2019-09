Uccisa ad Arezzo:37enne sottoposto fermo

AREZZO, 6 SET - Un uomo di 37 anni, casentinese, è stato fermato per l'uccisione di Maria Aparecida Venancio Sousa, la 60enne di origine brasiliana trovata morta il 26 agosto scorso nel suo appartamento di via della Robbia ad Arezzo. Il 37enne, secondo quanto si apprende, sarebbe indiziato per omicidio volontario. Il 37enne era stato portato in questura stamani, venendo poi sentito nel pomeriggio dagli inquirenti tra cui il pm Chiara Pistolesi.