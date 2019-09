Hit parade, Rocco Hunt re della top ten

ROMA, 6 SET - E' Rocco Hunt con il suo Libertà il nuovo re della top ten stilata dalla Fimi nella classifica dei dischi più venduti. Appena arrivato nei negozi, a poco più di un mese dallo sfogo sui social che fece tremare i fan con l'annuncio, poi rientrato, dell'abbandono della musica, il quarto album in studio del rapper italiano, ricco di collaborazioni da Neffa a Gemitaiz, da Clementino a J-Ax, conquista il pubblico, seguito da un'altra novità, Fear Inoculum dei Tool sempre su etichetta Rca Records Label. Scivola così in terza posizione, detronizzato dopo ben nove settimane, Machete Mixtape 4, del collettivo italiano Machete Crew, di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, e altri. Si piazza invece al quinto posto la terza e ultima novità della prima settimana di settembre, che è Norman Fucking Rockwell di Lana Del Rey.