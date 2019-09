Governo:Giarrusso, valuterò fiducia

ROMA, 6 SET - "Darò la fiducia al governo Conte in base alla posizione che avrà il Pd rispetto alle dichiarazioni fatte dal ministro De Micheli o se il ministro stesso chiarirà meglio". Così il senatore M5s Mario Giarrusso, in disaccordo con la responsabile di Trasporti e infrastrutture che in un'intervista alla Stampa aveva escluso la revoca della concessione di Autostrade, parlando di una revisione. "La posizione del M5s è chiara: siamo per la revoca delle concessioni", ha aggiunto, ribadendo: "Non diamo la fiducia se si inizia subito a martellare l'accordo e quindi valuterò".