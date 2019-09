Governo: Salvini, tanti in piazza con me

ROMA, 6 SET - "Ma come fa uno che ha fatto il Ministro del Lavoro fino a pochi giorni fa a trasformarsi in Ministro degli Esteri in una settimana? Mi tengo il mio onore e la mia dignità. Gli italiani riconoscono la differenza tra un poltronaio e una persona con dei valori. Io sarò in Piazza davanti Montecitorio pacificamente, non sarà una manifestazione di partito ma sarò con tanti italiani che sono disgustati e inorriditi di fronte al mercato vergognoso di queste settimane". Così Matteo Salvini intervenuto nel corso del programma 'Un giorno speciale' in onda su Radio Radio e Radio Radio Tv.