Albero su auto, paura per madre e figlio

CAGLIARI, 6 SET - Tragedia sfiorata questa mattina a Cagliari, dove un albero a causa delle forti raffiche di maestrale è caduto sulle auto in sosta. A bordo di una delle vetture c'era una mamma con un bambino, che fortunatamente non hanno riportato ferite. L'episodio è avvenuto intorno alle 8, in via dei Giudicati. Il grosso albero si è sradicato finendo sulle vetture in sosta, ben tredici i veicoli coinvolti e danneggiati. In una di queste c'era la giovane donna col bambino, incastrati nell'abitazione. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, il 118, la polizia municipale, carabinieri e polizia. I pompieri hanno liberato madre e figlio che sono stati affidati ai medici del 118: fortunatamente non hanno riportato ferite, per loro solo tanta paura. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per liberare la strada dall'albero, il traffico nella zona ha subito rallentamenti.