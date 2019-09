Johnson, chiedere rinvio? Meglio morto

LONDRA, 5 SET - Chiedere un nuovo rinvio della Brexit a Bruxelles oltre il 31 ottobre? "Piuttosto preferisco farmi ritrovare morto in un fosso". Così Boris Johnson rispondendo oggi seccamente a una domanda diretta al riguardo durante una visita nello Yorkshire (nord dell'Inghilterra). Il premier Tory ha fatto ricorso ancora una volta a un'espressione gergale inglese: "I'd rather be dead in a ditch".