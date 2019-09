Rientra sabato la salma di Zamperoni

LODI, 5 SET - Rientrerà in Italia sabato mattina dagli Stati Uniti la salma di Andrea Zamperoni a bordo del volo Alitalia AZ605 che atterrerà, secondo quanto previsto, alle 10.40 all'aeroporto di Milano Malpensa. L'ok al rilascio della salma del 33enne di Casalpusterlengo (Lodi), capo chef di Cipriani Dolci trovato cadavere a New York e per la cui morte è stata arrestata una prostituta, era stato dato dalle autorità americane già diversi giorni fa ma il rientro era slittato per motivi burocratici. Non è ancora stata fissata la data dei funerali.