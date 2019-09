Papa in Mozambico, pace è pietra miliare

MAPUTO, 5 SET - "Desidero esprimere l'apprezzamento, mio e di gran parte della comunità internazionale, per gli sforzi che, da decenni, si vanno compiendo affinché la pace torni ad essere la norma, e la riconciliazione la via migliore per affrontare le difficoltà e le sfide che incontrate come nazione". Lo ha detto Papa alle autorità del Mozambico, nel suo secondo giorno del viaggio apostolico in Africa. "In questo spirito e con questo proposito, circa un mese fa avete firmato nella Serra della Gorongosa l'accordo di cessazione definitiva delle ostilità militari tra fratelli mozambicani. Una pietra miliare, che salutiamo e speriamo come decisiva". Durante tutti questi anni, ha aggiunto, "avete sperimentato che la ricerca della pace duratura - una missione che coinvolge tutti - richiede un lavoro duro, costante e senza sosta, poiché la pace è 'come un fiore fragile, che cerca di sbocciare tra le pietre della violenza', e quindi richiede che si continui ad affermare con determinazione ma senza fanatismo".