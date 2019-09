Arrestata 20enne con banchetto di droga

MILANO, 05 SET - Una ventenne romena è stata arrestata per spaccio nel boschetto della droga di Rogoredo, a Milano, dopo essere stata sorpresa a gestire un banchetto per la vendita di eroina e cocaina. Gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile sono entrati nell'area, dal lato di via Sant'Arialdo, attorno alle 8.30 di ieri e nonostante l'ora hanno trovato già molti tossicodipendenti in fila in attesa di comprare la dose. All'arrivo dei poliziotti i clienti sono scappati lasciando sul posto solo la venditrice. La ragazza, che vive in Italia da quando è bambina ed è già stata fermata in più occasioni come consumatrice anche da minorenne, aveva 20 grammi di eroina e 5 di cocaina.