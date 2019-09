Calenda lancia nuovo movimento politico

ROMA, 5 SET - Dobbiamo preparare la nascita di un movimento politico liberal-progressista. Non possiamo lasciare i riformisti senza una casa". E' la risposta di Carlo Calenda alla formazione del governo M5s-Pd, che lo ha portato a lasciare il Pd. "Sara' prima di tutto un lavoro di produzione di idee e di mobilitazione di classe dirigente - scrive in una newsletter ai sottoscrittori del manifesto Siamo Europei -. Un impegno serio che richiederà tempo. Nei prossimi giorni depositeremo il cambio dello Statuto trasformando SiamoEuropei in un movimento politico. Ragioneremo sull'opportunità di cambiare nome