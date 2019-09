Poliziotto arrestato per arma da guerra

COSENZA, 5 SET - Un agente di polizia, A.M.M., di 46 anni, in servizio a Cosenza, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di arma da guerra e munizioni e ricettazione. Nel corso di servizi di controllo del territorio, personale della Squadra mobile ha effettuato una serie di perquisizioni. Durante una di queste, in uno scantinato in uso all'agente, è stata trovata una pistola Beretta, in uso alle forze dell'ordine, calibro 9x19 parabellum con la matricola abrasa, completa di caricatore con 15 cartucce ed altre 23, tutte 9x19. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Sergio Cosmai di Cosenza. Sono in corso accertamenti per stabilire se l'arma sia stata utilizzata in azioni delittuose.