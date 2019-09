Sequestrate 10 t. sigarette contraffatte

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 5 SET - Dieci tonnellate di sigarette contraffatte sono state sequestrate nel porto di Gioia Tauro dai finanzieri della prima Compagnia e dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli. Nel corso di controlli, i militari hanno individuato un container di tabacchi lavorati esteri, proveniente dalla Slovenia e destinato in Libia, contenente 53.050 stecche di sigarette, per un totale di circa 10.610 chili, con marchio "Business Royals". Vista la particolare natura del carico, sono state avviate le attività di controllo per verificare l'autenticità del prodotto interpellando l'azienda detentrice del marchio che ha confermato la contraffazione dei prodotti. Il carico di sigarette, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 1.500.000 di euro. L'esportatore è stato denunciato per la violazione delle disposizioni in materia dei diritti di proprietà intellettuale comunitarie e nazionali. Il sequestro ha anche impedito l'introduzione di sigarette potenzialmente pericolose per la salute.