GGoverno:S&p,ora possibili cambi manovra

ROMA, 4 SET - L'agenzia S&P non cambia "al momento" il rating sovrano dell'Italia che resta BBB con outlook negativo ma sottolinea come, con la formazione del nuovo governo Conte, si evitano "nuove elezioni quest'anno" che avrebbero ridotto il tempo per l'approvazione della manovra. Il nuovo esecutivo, aggiunge, "potrebbe aprire la strada ad alcuni importanti correzioni, fra cui quelle sulla fondamentale legge di bilancio per 2020". S&p rileva inoltre che il governo, espressione della nuova coalizione M5s-Pd, potrebbe avviare una negoziazione "di obiettivi di bilancio più flessibili in cambio dell'impegno a riforme strutturali chiave per aumentare la crescita economica". Inoltre "potrebbe anche essere in grado di aumentare il coordinamento fra 'Italia e le istituzioni europee sulle politiche di bilancio e strutturali". Per l'agenzia "un cambio delle politiche potrebbe aumentare i parametri di credito del paese" nell'ipotesi che la coalizione porti a termine la legislatura (fino al 2023).